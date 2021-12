La definizione e la soluzione di: Fu il simbolo del partito Popolari UDEUR. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAMPANILE

Curiosità : Fu il simbolo del partito Popolari UDEUR

Popolari UDEUR è stato un partito politico italiano legato ai valori del cristianesimo democratico. Nato come Unione Democratici per l'Europa (1999 - 2003) ... Significato campanile

campanile s. m. der. di campana1. – 1. Costruzione destinata , limitate alla stretta cerchia del proprio paese, quindi grette, meschine (v. campanilismo). 3. Nel gioco del calcio, tiro a c., tiro del pallone molto alto e quasi perpendicolare CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA campanile s. m. der. di campana. - 1. a. archit. torre che alloggia le campane della chiesa torre campanaria. b. fig. luogo molto alto guglia, picco, pinnacolo, vertice, vetta. 2. fig. luogo nativo ? Espressioni: non com., amor di campanile campanilismo. Definizione Treccani

