La definizione e la soluzione di: Siderale, cosmico.

Soluzione 7 lettere : ASTRALE

Curiosità : Siderale, cosmico

Dizionario di astrologia alla voce "Zodiaco". ^ Astrologia siderale, su astrobashir.com. ^ Zodiaco Siderale e Tropicale, su astrojyotish.altervista.org. ^ Swami ... Significato astrale

astrale agg. dal lat. tardo astralis. – Degli astri, relativo agli astri (il termine è usato piuttosto dagli astrologi che dagli astronomi, i quali dicono invece siderale o stellare): influsso a.; divinità astrali, il Sole, la Luna e i principali pianeti, oggetto di culto presso molte popolazioni astrale agg. dal lat. tardo astralis. - 1. astrol. degli astri, relativo agli astri celeste, cosmico, siderale, sidereo, stellare. 2. estens. che colpisce per le sue proporzioni astronomico, eccezionale, enorme, grandioso, immenso, sconfinato, smisurato. esiguo, limitato, ridotto, Definizione Treccani

