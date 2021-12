La definizione e la soluzione di: Vi sgorga l acqua del lavandino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RUBINETTO

Curiosità : Vi sgorga l acqua del lavandino

tuttavia il presidente del Comitato dei Festeggiamenti, Barnaba Ingami, comunicò alla stampa che "le fontane di Marino pur sott'acqua gettan vino". Visto ... Significato rubinetto

rubinétto (non com. robinétto) s. m. dal fr. robinet, dim. del nome si parla più propriam. di valvola): il r. dell’acqua, del gas; aprire, chiudere, regolare il rubinetto; r. a valvola, i più comuni, costituiti da un corpo all’interno del quale un rubinetto rubi'net:o non com. robinetto s. m. dal fr. robinet, dim. del nome proprio Robin, che si dava popolarmente ai montoni; le chiavette infatti avevano spesso la forma di una testa di montone. - 1. tecn. dispositivo manovrato a mano, che serve a regolare l'afflusso di un fluido ? Definizione Treccani

