La definizione e la soluzione di: Sfila in manifestazione.

Soluzione 6 lettere : CORTEO

Curiosità : Sfila in manifestazione

Il mazziere è colui che guida e dirige una banda musicale quando essa sfila in marcia. La figura del mazziere (denominata Stabführer, lett. "chi guida ... Significato corteo

cortèo s. m. der. di corte nel sign. 3. – Seguito di persone che accompagna o rende onore a qualcuno: c. nuziale, che accompagna gli sposi in chiesa; c. funebre, mesto c., che segue il feretro. Più spesso, fila di gente che prende parte a pubbliche manifestazioni o dimostrazioni: un c. di alpini, corteo kor't?o s. m. der. di corte. - 1. fila di persone che accompagna o rende onore a qualcuno: c. nuziale; c. funebre accompagnamento, non com. convoglio, corte, non com. corteggio, processione, seguito. 2. fila di gente che prende parte a pubbliche dimostrazioni: un c. di Definizione Treccani

