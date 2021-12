La definizione e la soluzione di: Sfida all O.K. __, celebre western di John Sturges. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CORRAL

Curiosità : Sfida all O.K. __, celebre western di John Sturges

K. Corral, film western del 1957 di John Sturges, ove Doc Holliday è interpretato da Kirk Douglas; Il grande sentiero, film western del 1964 di John Ford ... Significato corral

kraal ‹kràal› s. f., afrikaans dal port. corral «recinto» (pl. kraalen ‹kràalën›). – Recinto per il bestiame nei villaggi dell’Africa del Sud (Bantu, Ottentotti). Per estens., il tipo tradizionale d’insediamento di queste genti, costituito da un piccolo gruppo di capanne disposte in circolo o a Definizione Treccani

