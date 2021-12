La definizione e la soluzione di: Sezionato, frazionato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SUDDIVISO

Curiosità : Sezionato, frazionato

Significato suddiviso

regióne s. f. dal lat. regio -onis, der. di regere , nell’organizzazione dell’aeronautica militare italiana, ognuna delle tre aree in cui è suddiviso il territorio nazionale: ha compiti di comando e di carattere logistico e tecnico CATEGORIA: ANATOMIA – MILITARIA scompartimento skomparti'mento s. m. der. di scompartire. - 1. ferr. ciascuna delle parti in cui è suddiviso un vagone ferroviario adibito al trasporto di passeggeri: classe compartimento. ? carrozza, vagone. 2. estens. ciascuna delle parti in cui è suddiviso un mobile, un contenitore e sim.: s. di una libreria compartimento, scomparto Definizione Treccani

