La definizione e la soluzione di: Serie tv in cui un diavolo vive a Los Angeles. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LUCIFER

Curiosità : Serie tv in cui un diavolo vive a Los Angeles

Michael John Berryman (Los Angeles, 4 settembre 1948) è un attore statunitense. Berryman è nato a Los Angeles, California, da Barbara e da Sloan Berryman ... Significato lucifer

lucifera?i s. f. der. di lucifer(ina), col suff. -asi. – In biochimica, nome di un gruppo di enzimi che catalizzano l’ossidazione della luciferina, permettendo la produzione di luce da parte di organismi viventi (v. bioluminescenza). lu't?ifero o Lucifero s. m. dal lat. lucifer -a -um, comp. di lux lucis 'luce' e fer '-fero', calco del gr. phosphóros, lett. - 1. il pianeta Venere nelle sue apparizioni mattutine Venere. 2. l'angelo che si ribellò a Dio e che da allora spinge l'uomo verso il male angelo delle Definizione Treccani

Altre definizioni con serie; diavolo; vive; angeles; La serie tv con il professore Antonio Cicerino; serie di successo su una gang di biker: Sons of __; L attore Tom Selleck in una serie TV: __ PI; Un brano di Giovanni Allevi, inno della serie A; Che ha un diavolo per capello; Piccolo rettile detto diavolo spinoso; Un attributo del diavolo ; Faust vende la propria al diavolo ; La casalinga che vi vive è uno stereotipo; Habitat di un essere vive nte natura, paesaggio; vive in contemplazione; Cosi è chi vive ... molto; Prima di... angeles | Venerdì 26 novembre 2021; Tra i più famosi quartieri di Los angeles ; Il noto Boulveard di Los angeles ing; La squadra NBA di Los angeles viola, oro e nero;