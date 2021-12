La definizione e la soluzione di: Serie TV con Matthew McConaughey: True __ ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DETECTIVE

Curiosità : Serie TV con Matthew McConaughey: True __ ing

Significato detective

detective ‹ditèktiv› s. ingl. der. di (to) detect «scoprire», dal lat. detectus, part. pass. di detegere «scoprire» (pl. detectives ‹ditèktiv?›), usato in ital. al masch. (raram. al femm. e pronunciato comunem. ‹detèktiv›). – Investigatore, poliziotto privato. detective di'tektiv, it. de't?ktiv s. ingl. der. di to detect 'scoprire', usato in ital. come s. m. e f., invar. - prof. professionista che, fornito di apposita licenza, svolge indagini per conto di privati investigatore privato, fam. poliziotto privato. Definizione Treccani

