La definizione e la soluzione di: I senzatetto l hanno fissa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIMORA

Curiosità : I senzatetto l hanno fissa

Le persone senzatetto, senza casa o senza fissa dimora (per le quali è usata a volte la parola francese clochard o l'inglese homeless), comunemente chiamate ... Significato dimora

dimòra s. f. der. di dimorare. – 1. a. nel terreno, nel posto dove rimarrà stabilmente. 3. letter. Indugio, ritardo: Quando s’accorse d’alcuna dimora Ch’io facea dinanzi a la risposta (Dante); sì come colei a cui la d dimora di'm?ra s. f. der. di dimorare. - 1. ant. azione di sostare in un luogo permanenza, soggiorno, sosta. passaggio, transito. ? Espressioni: non com., di un'attività, un'occupazione e sim. indugio, mora, ritardo. fretta, sollecitudine. ? senza fissa dimora come s. m. e f. invar., persona che, per scelta o indigenza, non ha Definizione Treccani

