Soluzione 9 lettere : INFONDATO

Curiosità : Senza motivo, privo di base

carattere senza grazie o bastone è un carattere privo dei tratti terminali (le grazie). Nella stampa, il carattere a bastone è impiegato di norma sia ... Significato infondato

infondato agg. comp. di in-2 e fondato. – Non fondato, privo di fondamento, un timore i.; dicerie i.; un’accusa i.; pretesa, rivendicazione infondata. ? Avv. infondataménte, senza alcun fondamento: asserire infondatamente; accusare infondatamente qualcuno infondato agg. der. di fondato, col pref. in-². - di richiesta, encomio, sospetto e sim., privo di fondamento: una pretesa i.; timori i. arbitrario, gratuito, illegittimo, immotivato, inconsistente, ingiustificato, ingiusto, insussistente, irragionevole. fondato, giustificato, giusto, Definizione Treccani

