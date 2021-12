La definizione e la soluzione di: In senso figurato, un uomo alto e snello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SLANCIATO

modello di comandante dell'esercito, non un uomo magari alto, di bell'aspetto, che cammina a gambe larghe, e magari incapace di condurre gli uomini alla ... Significato slanciato

slanciato agg. part. pass. di slanciare, per influsso del fr. élancé. – Con riferimento alla figura fisica di una persona, alto e snello: un uomo s.; una ragazza s.; linea slanciata. Per estens., di opere d’architettura a sviluppo verticale: un edificio, un campanile slanciato agg. part. pass. di slanciare, per influsso del fr. élancé. - 1. di persona, che possiede snellezza di forme longilineo, ? med. longitipico, snello. , non com. membruto, tarchiato, tozzo, fam. tracagnotto. ? basso. 2. di struttura, spec. architettonica, che possiede slancio e snellezza non com. svelto. ? aereo. Definizione Treccani

