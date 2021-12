La definizione e la soluzione di: Sensibili, passionali, sognanti e idealisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ROMANTICI

Curiosità : Sensibili, passionali, sognanti e idealisti

Freimeaux Vincennes. 2009 : galleria Fleury, Parigi, (Rêverie). La nuvola rosa Sognando sul bordo del lago Donne eleganti in un giardino L'apparizione Due donne ... Significato romantici

romàntico agg. dall’ingl. (sec. 17°) romantic «pittoresco, romanzesco», der. del fr. ant. romanz, si nutre di idee, fantasie r.; di luogo, ambiente o situazione, che ispira sentimenti romantici, che favorisce meditazioni e fantasie dolci e melanconiche: lago, viale, paesaggio r noia. Finestra di approfondimento Noia come fastidio - Il sost. n. oscilla tra due sign. diversi: quello di «forte fastidio, dolore» e quello di «insoddisfazione causata da monotonia intendeva quel senso di acuta ma generica insoddisfazione della vita, proprio di molti scrittori romantici e decadenti. Spesso tedio, ancor più di n., può alludere a una percezione Definizione Treccani

