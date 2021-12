La definizione e la soluzione di: La sempreverde asiatica detta bambù sacro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NANDINA

Curiosità : La sempreverde asiatica detta bambu sacro

alberi sempreverdi dell'Assam e quelle spinose dei Ghati occidentali. Il predatore si sente a proprio agio anche nel folto delle distese di bambù, nelle ... Significato nandina

nandina s. f. lat. scient. Nandina, dal giapp. nandin. – Genere di piante berberidacee, con una sola specie, Nandina domestica, dell’Asia orient., coltivata per l’eleganza del fogliame: ha foglie pennate , fiori piccoli, bianchi, in pannocchie, frutti globosi, rossi, Definizione Treccani

Altre definizioni con sempreverde; asiatica; detta; bambù; sacro; Il Ceratonia siliqua, sempreverde e latifoglia; Arbusto sempreverde ; Arboscello sempreverde ; Albero sempreverde anche detto cinnamomo; Regione asiatica ... molto luminescente; asiatica d una penisola; Una etnia asiatica ; Nativi della regione asiatica compresa tra gli altopiani dell’Himalaya e del Deccan; La strada detta anche ferrovia; Così è detta una nevralgia che colpisce i fianchi; La pianta detta orecchie di elefante; Così è detta la crisi del 1929: __ depressione; Mangia i germogli di bambù ; Nel bambù e nel mughetto; Terreno coltivato a bambù ; Terreni con bambù ; Un edificio sacro ; Può essere sacro o nazionale; Un paramento sacro | Venerdì 26 novembre 2021; Si contrappone al sacro ; Cerca nelle Definizioni