La definizione e la soluzione di: Sembra rugby... ma con le corazze ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FOOTBALL

Curiosità : Sembra rugby... ma con le corazze ing

Significato football

football ‹fùtbool› s. ingl. comp. di foot «piede» e ball di lingua inglese è termine comune a più tipi di giochi: il calcio (association o soccer football), il rugby (rugby football), il rugby americano a squadre di 11 uomini (American football 'f?tb?:l, it. 'futbol s. ingl. comp. di foot 'piede' e ball 'palla', usato in ital. almasch. - sport. gioco fra due squadre di giocatori che si contendono un cercando di farlo entrare nella porta avversaria calcio. ? Espressioni: football americano rugby americano. ? rugby. Definizione Treccani

Altre definizioni con sembra; rugby; corazze; sembra il bottone della pancia; Tanto eccezionale da sembra re leggendario; Argento che sembra oro; Riacutizzarsi di una malattia che sembra va guarita; Come i palloni da rugby ; La Nazionale di rugby degli All Blacks; Un reparto del rugby ; Numero di giocatori di una squadra di rugby ; Le corazze dei cavalieri; corazze militari; Musei di corazze e fucili; Cerca nelle Definizioni