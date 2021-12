La definizione e la soluzione di: Sembra il bottone della pancia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OMBELICO

Curiosità : Sembra il bottone della pancia

ombelico (meno com. ombilico, umbilico; pop., nel sign. s. m. dal lat. umbilicus, der. di umbo -onis «umbone», affine al gr. ?µ?a??? «ombelico, umbone» (pl. -chi). – 1. In anatomia, la cicatrice che residua dopo la caduta del cordone CATEGORIA: ANATOMIA ombelico meno com. ombilico, umbilico; pop. ombellico s. m. dal lat. umbilicus, der. di umbo -onis 'umbone' pl. -chi. - 1. anat. piccola depressione al centro dell'addome ? region. bellico, ? region. bellicolo, ? region. bomborino, ? region. bonigolo, non com. onfalo, ? region Definizione Treccani

