La definizione e la soluzione di: Selvatici non istruiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INCOLTI

Curiosità : Selvatici non istruiti

romani che implicavano la caccia e l'uccisione di animali selvatici. Le bestie selvatiche ed esotiche venivano portate a Roma dai lontani confini dell'Impero ... Significato incolti

spèrgola s. f. lat. scient. Spergula, nome di genere, der. del lat. spergere (=spargere) , ma rara, in quasi tutte le regioni italiane dove vive nei campi e negli incolti sabbiosi preferibilmente silicei, e di Spergularia rubra, molto comune in tutta l’ Italia negli melissa s. f. dal lat. mediev. melissa, abbrev. del lat. melissophyllum 'appiastro', pianta molto ricercata dalle api. - bot. nome delle specie di piante erbacee perenni, appartenenti alla famiglia labiate, presenti negli incolti, nei ruderi e nelle siepi cedronella, tosc. limoncina. Definizione Treccani

