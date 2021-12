La definizione e la soluzione di: Seguire in incognito qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PEDINARE

Curiosità : Seguire in incognito qualcuno

ha seguito in incognito Berelain, dapprima a Tear e poi a Cairhien, presso il Drago Rinato, per continuare a consigliarla ed aiutarla in segreto. Proprio ... Significato pedinare

pedinare v. tr. e intr. der. di piede. – 1. tr. Seguire una persona passo . (aus. avere) a. non com. Camminare a piccoli passi: Morti ignoti ch’io sento pedinare Nella notte (Govoni). b. Nel linguaggio venatorio, muoversi a passi brevi e rapidi, detto pedinare v. tr. der. di piede. - andare dietro a una persona con circospezione, per vedere dove si diriga o cosa faccia: essere pedinati dalla polizia seguire, fam. stare alle calcagna o alle costole di, tallonare, fam. tampinare. ? spire. Definizione Treccani

