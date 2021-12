La definizione e la soluzione di: Il segno dei nati tra marzo e aprile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARIETE

Curiosità : Il segno dei nati tra marzo e aprile

l'Ariete è il primo dei 12 segni zodiacali, situato tra Pesci e Toro. L'Ariete è un segno cardinale di fuoco, governato da Marte. In questo segno Marte si ... Significato ariete

ariète (alla lat. arìete) s. m. dal lat. aries -etis. – 1. , nome di una costellazione zodiacale (così chiamata forse in ricordo del mitico ariete dal vello d’oro), tra il Toro e i Pesci, con le stelle principali ai vertici di un triangolo CATEGORIA: MILITARIA ariete a'rj?te, alla lat. a'riete s. m. dal lat. aries -etis. - zool. maschio adulto della pecora montone. Definizione Treccani

