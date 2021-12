La definizione e la soluzione di: Vi si sedeva la Pizia dell oracolo di Delfi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRIPODE

Curiosità : Vi si sedeva la Pizia dell oracolo di Delfi

della pizia. All'interno vi era anche una fonte di acqua la Kassotis alla quale si abbeveravano la Pizia, i sacerdoti e chi richiedeva gli oracoli. Evidenze ... Significato tripode

trìpode s. m. dal lat. tripus -podis, gr. t??p??? (o t??p??) giudizî con tono perentorio e cattedratico). 2. In marina, albero a t., o semplicem. tripode, albero, metallico, rigido e robusto, con tre gambe (volpi), adottato spec. su navi da CATEGORIA: ANATOMIA tripode 'tripode s. m. dal lat. tripus -podis, gr. trípous o trípos -podos, comp. di tri- 'tre' e poús 'piede'. - sostegno a tre piedi ? TREPPIEDE. Definizione Treccani

Altre definizioni con sedeva; pizia; dell; oracolo; delfi; Vi sedeva no i cavalieri di re Artù; Possedeva un vaso con tutti i mali; sedeva con i suoi cavalieri alla Tavola Rotonda; sedeva alla Tavola Rotonda con i cavalieri; Cerimonie propizia torie; Se li propizia vano i pagani; C'è quello propizia torio; Occasione propizia sfruttata con malizia; Il titolo del sovrano dell Impero bizantino; L Arnaldo autore dell a Lancia di luce a Terni; Il quartiere di Siracusa dell Anfiteatro romano; Un grosso bue a pelo lungo dell e aree artiche; Città greca dell'Epiro sede di un antico oracolo ; La sentenza dell’oracolo ; L'antico oracolo di Cuma; Misterioso... come un oracolo !; Lo sono cetacei come delfi ni e balene; Stenelle : delfi ni = megattere : x; Grosso delfi no di fiume; delfi ni del Rio delle Amazzoni; Cerca nelle Definizioni