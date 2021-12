La definizione e la soluzione di: La sede romana di un noto assalto risorgimentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PORTAPIA

Curiosità : La sede romana di un noto assalto risorgimentale

vero e proprio storico dell'età risorgimentale, che diede inizio a quel filone letterario e politico risorgimentale che si sviluppò nei primi decenni ... Significato portapia

Definizione Treccani

Altre definizioni con sede; romana; noto; assalto; risorgimentale; sede di una battaglia franco-spagnola del 1643; Categoria di giornalisti... fuori sede ; È fresca sulla panchina dove non ci si può sede re; L imperatore che fissò la propria sede a Milano; In epoca romana c era quella Narbonense; La Virginia imitatrice e attrice romana ; La pax romana simboleggiata dall Ara Pacis; La città veneta con la famosa arena romana ; Film noto per l uso della tecnica bullet time; noto brand giapponese di elettronica di consumo; Cesare Mori era noto come quello di ferro; Il Massari noto pasticciere; C'è quella scelta, speciale o d'assalto ; Squadra militare d'assalto per operazioni speciali; Fa destare di soprassalto ; assalto violento, scontro di schiere armate; Con Montanara in una battaglia risorgimentale ; Il Cannizzaro scienziato militante risorgimentale ; Il Vincenzo sacerdote e patriota risorgimentale ; Cerca nelle Definizioni