La definizione e la soluzione di: Secondo il mito, la fondatrice di Cartagine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIDONE

Curiosità : Secondo il mito, la fondatrice di Cartagine

Personaggio di grande importanza, fu la fondatrice e prima regina di Cartagine dopo essere stata regina consorte del regno fenicio di Tiro. Secondo la narrazione ... Significato didone

TRATTARE 1. TRATTARE significa sviluppare un argomento, parlando o scrivendo (t. una questione; di che cosa tratta il o non Virgilio, Enea non m’era simpatico. Quel suo trattare la povera Didone come un capriccio da viaggiatore, e soprattutto quell’inutile e sciocco intenerirsi, quand’incontra Definizione Treccani

Altre definizioni con secondo; mito; fondatrice; cartagine; secondo un detto ne è dotata la stanza dei potenti; secondo il detto, è mezzo se il male è comune; Ci sono quelli secondo Luca, Giovanni e Matteo; Migliorarsi... secondo Darwin; Il titolo di un poema mito logico di Esiodo; Secondo la mito logia, regnava sui demoni malvagi; Può diventare gomito lo; Un mito logico... cornuto; Fondò cartagine ; Vinse i cartagine si ai Campi Magni 203 aC; I romani vi sconfissero cartagine nel 256 a.C; Un generale cartagine se della prima guerra punica; Cerca nelle Definizioni