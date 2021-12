La definizione e la soluzione di: Secondo il detto, è mezzo se il male è comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GAUDIO

Curiosità : Secondo il detto, e mezzo se il male e comune

della Terra di Mezzo in grado di parlare. A volte sono chiamati i Primogeniti o i Figli Maggiori (in contrasto con gli uomini, il Secondo Popolo). Gli elfi ... Significato gaudio

gàudio s. m. dal lat. gaudium, der. di gaudere «godere», letter. – 1. comune mezzo g., le sofferenze sembrano meno gravi quando sono divise con altri. Raro il plur., e solo in frasi di tono elevato: ore di gaudii Lunghe ci son davanti (D’Annunzio). gaudio 'gaudjo s. m. dal lat. gaudium, lett. - stato spirituale intensamente gioioso esultanza, giubilo, tripudio. beatitudine. lett. allegrezza, allegria, contentezza, lett. contento, felicità, giocondità, gioia, letizia, piacere. affanno, afflizione, dolore, infelicità, Definizione Treccani

Altre definizioni con secondo; detto; mezzo; male; comune; Ci sono quelli secondo Luca, Giovanni e Matteo; Migliorarsi... secondo Darwin; Gli arabi secondo i cristiani nel Medioevo; Il secondo fiume piemontese; Così è detto il guscio dorsale delle tartarughe; Soldato anche detto cecchino: __ scelto; È detto gomma naturale, si ottiene dal lattice; Osso del piede detto anche talo; mezzo pesante utile al trasporto merci su strada; Relativi a un epoca di mezzo ; In mezzo ai contrafforti; mezzo veloce della Marina Militare; Titolo formale che sta per eccelse qualità; Offendersi e rimanerci male : __ il muso; Un animale come Sid de L era glaciale; L animale con la Dama dipinta da Leonardo; Sinonimo di comune , anche edificio del sindaco; L insieme di Sindaco e assessori di un comune ; Amministra il comune ; comune condimento; Cerca nelle Definizioni