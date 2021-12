La definizione e la soluzione di: Secondo un detto ne è dotata la stanza dei potenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BOTTONI

Curiosità : Secondo un detto ne e dotata la stanza dei potenti

stadio superiore detto "Requiem": l'aspetto dello Stand cambia così come il proprio potere, non c'è modo di capire che tipo di potere ne uscirà. Solo due ... Significato bottoni

bottonièra s. f. der. di bottone. – 1. a. attaccati a un vestito. b. Pannello recante una serie di bottoni che comandano circuiti elettrici: la b. dell’ascensore. 2. a. L’occhiello sul risvolto della giacca (in questo CATEGORIA: ANATOMIA – MODA sbottonare der. di bottone, col pref. s- nel sign. 1, in contrapp. ad abbottonare io sbottóno, ecc.. - ¦ v. tr. 1. aprire la parte abbottonata di indumenti e sim., una fibbia affibbiare. ? chiudere. 2. agr., giard. privare una pianta dei bottoni fiorali sbocciolare. ¦ sbottonarsi v. rifl. 1. aprire la parte abbottonata dei vestiti Definizione Treccani

