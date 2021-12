La definizione e la soluzione di: Il secolo in cui nacque il Regno d Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OTTOCENTO

Curiosità : Il secolo in cui nacque il Regno d Italia

Il Regno d'Italia fu lo Stato italiano proclamato il 17 marzo 1861 durante il Risorgimento, in seguito alla Seconda guerra d'indipendenza combattuta dal ... Significato ottocento

ottocènto agg. num. card. comp. di otto e cento, invar. – 1. Numero formato da otto volte cento, e il segno che lo rappresenta (in cifre arabe 800, in numeri romani DCCC): una platea con o. spettatori; correre gli o. metri. 2. Come s. m. (per lo più con iniziale maiuscola), il secolo 19°: gli ottocentesco ot:ot?en'tesko agg. der. di ottocento pl. m. -chi. - 1. che è dell'Ottocento: il teatro o.. 2. estens. che rivela arretratezza rispetto a oggi: avere una mentalità o. anacronistico, antiquato, arretrato, obsoleto, sorpassato, superato, vecchio. al passo coi tempi, Definizione Treccani

