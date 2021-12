La definizione e la soluzione di: Scuola di architettura fondata da Walter Gropius. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BAUHAUS

Curiosità : Scuola di architettura fondata da Walter Gropius

diretta da Henry van de Velde. Walter Gropius aveva atteso invano dal 1915 di poter dirigere la Scuola d'arte applicata (Kunstgewerbeschule) di Weimar ... Significato bauhaus

modèrno agg. e s. m. dal lat. tardo modernus, der. dell’avv. modo «or ora, recentemente». A. Aalto nei paesi scandinavi, Le Corbusier in Francia , W. Gropius con la scuola del Bauhaus in Germania , F. L. Wright negli Stati Uniti, G. Terragni, E. Persico e G. Pagano CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA razionalismo ratsjona'lizmo s. m. der. di razionale. - 1. atteggiamento che riconosce come fondamento della conoscenza, del giudizio e dell'operare pratico, la ragione di funzionalità e di essenzialità di forme, dal rifiuto della decorazione e dall'impiego delle nuove tecniche costruttive, come il cemento armato Bauhaus, funzionalismo. Definizione Treccani

