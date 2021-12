La definizione e la soluzione di: Scrivere un dossier approfondito su qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PROFILARE

Curiosità : Scrivere un dossier approfondito su qualcuno

l'americana abbia subito un processo iniquo e maltrattamenti durante l'interrogatorio. La Corte ha ritenuto valido il dossier presentato dai legali ed ... Significato profilare

profilare (ant. proffilare) v. tr. der. di filo1, col pref. , tracciare la linea di contorno d’una cosa o persona: rasciuga e poi profila il tuo disegno sottilmente (Leonardo); con uso assol.: p. a penna, a carboncino, a matita. Con CATEGORIA: MODA profilare der. di filo, col pref. pro-¹. - ¦ v. tr. 1. tracciare la linea di contorno di una cosa o di una persona abbozzare, delineare, sbozzare, schizzare, tratteggiare. contorno contro uno sfondo, anche con valore copul.: le colline si profilavano nitide nel cielo azzurro distinguersi, risaltare, spiccare, stagliarsi. confondersi, perdersi. 2 Definizione Treccani

Altre definizioni con scrivere; dossier; approfondito; qualcuno; Serve saperlo per imparare a scrivere ; Si può scrivere tra; Soprascarpa impermeabile di gomma che si può scrivere anche con la G iniziale; Un modo di scrivere ... poco chiaramente; Identificati in un dossier ; Nel dossier del risparmiatore; La coppia in dossier ; Un sapere molto mnemonico e poco approfondito ; Completo, approfondito ; L'approfondito insegnamento delle lingue straniere; Seguire in incognito qualcuno ; Investire ufficialmente qualcuno di una carica; Si dice per accogliere qualcuno appena arrivato; Avvertire qualcuno di un pericolo: mettere in __; Cerca nelle Definizioni