La definizione e la soluzione di: Scrive gli oroscopi.

Soluzione 9 lettere : ASTROLOGO

Curiosità : Scrive gli oroscopi

Significato astrologo

astròlogo (ant. e pop. stròlogo e stròlago) s. m. (f. astrologus, gr. ?st??????? (pl. m. -gi o -ghi). – Cultore di astrologia; chi fa oroscopi o previsioni fondate sull’astrologia; con uso fig., è com. nella frase esclamativa crepi l astrologo a'str?logo ant. e pop. strologo e strolago s. m. dal lat. astrologus, gr. astrológos f. -a; pl. m. -gi, disus. -ghi. - 1. chi fa oroscopi o previsioni fondate sull'astrologia. 2. estens. chi fa previsioni su cose future aruspice, augure, chiaroveggente, indovino, profeta, lett. vate, lett. CATEGORIA: OCCULTISMO E METAPSICHICA Definizione Treccani

