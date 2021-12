La definizione e la soluzione di: Scoloramento della pelle tipico dell albinismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACROMIA

Curiosità : Scoloramento della pelle tipico dell albinismo

Significato acromia

acromìa s. f. dal gr. ????µ?a, comp. di ?- priv. e ?? (melanina); può essere circoscritta o diffusa, ereditaria o acquisita, primitiva o secondaria ad altre alterazioni cutanee. Un esempio di acromia ereditaria diffusa è l’albinismo. Definizione Treccani

Altre definizioni con scoloramento; della; pelle; tipico; dell; albinismo; L Arnaldo autore della Lancia di luce a Terni; Quello della Bastiglia è un gioco da tavola; Ne è ricca la Galleria della Reggia di Versailles; La Lady volpe nel Robin Hood della Disney; Un assortimento di pelle di alcuni animali; La pelle ruvida e puntuta di molti pesci selaci; Camaleontica mutante dei fumetti dalla pelle blu; Lo si fa a crepapelle ... in situazioni divertenti; Il natante tipico della Romagna, detto moscone; Un prodotto tipico che può globalizzarsi ing; Piatto tipico bolognese con cipolla e pomodoro; Il tipico copricapo del mariachi spa; Il titolo del sovrano dell Impero bizantino; L Arnaldo autore dell a Lancia di luce a Terni; Il quartiere di Siracusa dell Anfiteatro romano; Un grosso bue a pelo lungo dell e aree artiche; Vi si sedeva la Pizia dell oracolo di Delfi; Cerca nelle Definizioni