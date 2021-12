La definizione e la soluzione di: La scienza che si occupa dei bachi da seta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BACOLOGIA

Curiosità : La scienza che si occupa dei bachi da seta

attacchi di ictus che lo portarono poi alla morte. È importante inoltre ricordare le ricerche eseguite da Pasteur sulle malattie dei bachi da seta, iniziate nel ... Significato bacologia

bacologìa s. f. comp. di baco2 e - logia . – Studio delle tecniche d’allevamento dei bachi da seta. Definizione Treccani

