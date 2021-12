La definizione e la soluzione di: Scialle spagnolo appuntato ai capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MANTIGLIA

Curiosità : Scialle spagnolo appuntato ai capelli

Significato mantiglia

mantìglia1 s. f. dallo spagn. mantilla, dim. di manta «coperta, scialle»; v. manto2. – 1. Mantelletta, scialle. In partic., scialle di merletto o di lana, per lo più nero, che scende a coprire le spalle e il petto: è indumento tradizionale delle donne spagnole, le quali ancor oggi, in determinate abbigliamento Persone - Bustaia; camiciaia; costumista; creatore di moda o stilista; crestaia; ?gurinista; fotomodella, indossatrice o mannequin o modella, top model; magliaia, maglierista; modellista; , incerata o incerato, k-way; mantella, mantellina, mantello, manto, pellegrina; mantiglia, scialle, sciarpa, stola, zendado; pigiama, vestaglia; pre-maman; prendisole; princesse Definizione Treccani

Altre definizioni con scialle; spagnolo; appuntato; capelli; scialle indiano di lana; scialle di cashmere di origine persiana; Un genere narrativo spagnolo del XVI secolo; Un porto e un apprezzatissimo vino spagnolo ; Io in spagnolo ; Un soldato spagnolo nella Commedia dell'Arte; In araldica, lo scudo ovale appuntato in basso; L'arma... dell'appuntato ; Nella polizia, ha sostituito il grado di appuntato ; Lunghi e morbidi riccioli ai capelli ; Ciocca di capelli ; Come i capelli prima di essere pettinati; Corto ciuffo di capelli sulla fronte;