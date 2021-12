La definizione e la soluzione di: Scendere da cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SMONTARE

Curiosità : Scendere da cavallo

smontare v. intr. e tr. der. di montare, col pref. s- (nel sign. 1) (io soggetto, a un mezzo di trasporto, portare fino a un dato punto: il tram mi smonta a due passi da casa. c. Con valore causativo, fare sgonfiare o afflosciare una sostanza liquida smontare der. di montare, col pref. s- nel sign. 1 io smónto, ecc.. - ¦ v. intr. 1. aus. essere venire giù da dove si era montati o saliti, con le prep. da, di . 1. non com. di veicolo, accompagnare fino a un dato punto: il tram mi smonta vicino casa condurre, portare, fam. sbarcare, fam. scendere. 2. gastron. far perdere la Definizione Treccani

Altre definizioni con scendere; cavallo; Accondiscendere ; scendere di sella; Fatta discendere come una vela o una bandiera; Aiuta a scendere e a salire le scale; Un sinonimo dei cavallo ni... in cui tuffarsi; Nell ippica, moderata andatura del cavallo ing; Locali a ferro di cavallo ; Veicolo a due ruote trainato da un cavallo ;