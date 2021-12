La definizione e la soluzione di: Scatto in prossimità del traguardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPRINT

Curiosità : Scatto in prossimita del traguardo

e sfrutta il treno del Team Sunweb di Cees Bol, secondo al traguardo. A causa di un rifornimento irregolare a 17km dal traguardo, Julian Alaphilippe ... Significato sprint

sprint s. m. voce ingl., di origine scandinava, propr. «corsa veloce». – 1. a. . 2. Con funzione attributiva, vettura s. o tipo s. (o assol., come s. f., una sprint), vettura in cui il rapporto potenza-peso è maggiore del normale, cosicché migliorano tutte le sprint voce ingl., propr. 'corsa veloce'. - ¦ s. m. 1. a. sport. lo scattare improvvisamente e a grande velocità da parte di un ciclista, un podista o un cavallo da corsa, alla partenza o in prossimità del traguardo allungo, rush, scatto, spunto, in prossimità del traguardo volata. b. aut Definizione Treccani

Altre definizioni con scatto; prossimità; traguardo; Uno scatto del bilanciere; Virus informatico che viene sbloccato dietro pagamento di un riscatto ; È sempre seguito da una richiesta di riscatto ; scatto che lascia indietro; prossimità temporale; Una prossimità che può essere figurata; Arresta il traffico su una sola carreggiata in prossimità di un passaggio a livello; Augurio per chi ha raggiunto un traguardo lat; Scattare sul traguardo ; Le gare con il traguardo ; Avviene al traguardo ;