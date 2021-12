La definizione e la soluzione di: Scatta fra persone che si piacciono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCINTILLA

Curiosità : Scatta fra persone che si piacciono

scintilla s. f. lat. scintilla. – 1. a. racchiuso un gas inerte: il passaggio di una particella provoca in esso una breve scintilla, che ne permette la localizzazione spaziale. 2. estens. Luce vivissima che ha, o sembra scintilla s. f. lat. scintilla. - 1. particella incandescente che si distacca da pietre, metalli percossi o materiali in combustione e che si spegne rapidamente: s. dell'ingegno: la s. del genio guizzo, intuizione, lampo, sprazzo. ? Espressioni: fig., fare scintille offrire un'ottima prova di sé: alla festa ha fatto s. brillare, fare Definizione Treccani

