La definizione e la soluzione di: Scambiarsi effusioni affettuose... con le labbra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BACIARSI

Curiosità : Scambiarsi effusioni affettuose... con le labbra

Significato baciarsi

Neologismi (2008) kiss-in (kiss in), loc. s.le m. inv. Manifestazione di protesta collettiva 2007, p. 6, Politica e Società). Espressione ingl. composta dal v. intr. (to) kiss (‘baciarsi’) e dalla prep. in (‘in’), lasciando sottinteso il riferimento a un luogo pubblico nel baciare lat. basiare. - ¦ v. tr. 1. dare uno o più baci lett., ant. osculare. non com. baciucchiare, fam. sbaciucchiare. ? Espressioni con uso fig.: ant., , la luce, il sole, ecc.: la montagna era baciata dal sole toccare. lambire, rasentare, sfiorare. ¦ baciarsi v. recipr. scambiarsi baci fam. sbaciucchiarsi. ¦ v. intr Definizione Treccani

