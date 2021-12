La definizione e la soluzione di: Savonarola le bruciò in un falò nel 1497. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VANITÀ

Disambiguazione – "Savonarola" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Savonarola (disambigua). Girolamo Maria Francesco Matteo Savonarola (Ferrara ... Significato vanità

vanità s. f. dal lat. vanitas -atis, der. di vanus «vano, vuoto». – 1. anime ingannate e fatture empie, Che da sì fatto ben torcete i cuori, Drizzando in vanità le vostre tempie! (Dante); la fiera delle v., espressione che ricalca l’ingl. vanity fair vanità s. f. dal lat. vanitas -atis 'vuotezza, inconsistenza'. - 1. a. lett. l'essere senza corpo, privo di consistenza materiale: la v. delle ombre immaterialità, incorporeità. corporeità, fisicità, materialità, saldezza. b. l'essere inefficace, inutile: la v. delle sue promesse, delle Definizione Treccani

