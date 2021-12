La definizione e la soluzione di: La Sara del tennis nata a Bologna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ERRANI

Curiosità : La Sara del tennis nata a Bologna

Sara Errani (Bologna, 29 aprile 1987) è una tennista italiana. Con 36 titoli conquistati è la tennista italiana con più successi nel circuito maggiore ... Significato errani

