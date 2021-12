La definizione e la soluzione di: Il santo di tutti gli innamorati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VALENTINO

Curiosità : Il santo di tutti gli innamorati

luogo dov'era il drago che li avrebbe mangiati. Orlando allora uccide tutte le guardie e libera i prigionieri; Grifone e Origilla, innamorati, prendono la ... Significato valentino

valentino1 agg. e s. m. (f. -a). – Della città francese di Valence del Valentinois , di cui Valence era la città più importante (donde il soprannome di duca Valentino dato a Cesare Borgia, insignito nel 1498 dal re di Francia Luigi XII del ducato Definizione Treccani

