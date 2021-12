La definizione e la soluzione di: Santa Chiara lo è dell Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PATRONA

Curiosità : Santa Chiara lo e dell Italia

cercando l'omonima chiesa di Napoli, vedi Basilica di Santa Chiara (Napoli). La basilica di Santa Chiara è un importante luogo di culto del centro storico di ... Significato patrona

patròna s. f. dal lat. patrona; v. patrono. – Santa protettrice: la p. della città, della chiesa; santa Lucia è la p. dei ciechi. CATEGORIA: MILITARIA santabarbara santa'barbara s. f. dal nome di s. Barbara, patrona degli artiglieri, degli artificieri e dei marinai della marina militare pl. santebarbare. - marin., milit. deposito delle munizioni polveriera. Definizione Treccani

