Il Sandro cronista sportivo dalla voce roca.

Soluzione 6 lettere : CIOTTI

Curiosità : Il Sandro cronista sportivo dalla voce roca

inizialmente con il suo vero nome a La Voce Repubblicana (quotidiano del Partito Repubblicano Italiano), passando poi come cronista musicale a Il Giornale d'Italia ... Significato ciotti

Neologismi (2012) Azzardopoli s. f. Il circuito legale e illegale del gioco d’azzardo. ?Giovanissimo e studente. È questo il nuovo identikit del giocatore d'azzardo, come emerge dall’ultimo rapporto “Azzardopoli”, presentato da “Libera”, la nota associazione contro le mafie presieduta da don Luigi Ciotti. (Mara Chiarelli, Repubblica, 11 gennaio 2012, Bari, p. 3) • tit. Quella campagna di Definizione Treccani

