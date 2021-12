La definizione e la soluzione di: Il Salvatores regista di Mediterraneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GABRIELE

Curiosità : Il Salvatores regista di Mediterraneo

Mediterraneo è un film del 1991, diretto da Gabriele Salvatores, con Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Claudio Bisio e Giuseppe Cederna, ispirato e ... Significato gabriele

Neologismi (2008) mucciniano s. m. e agg. Seguace o imitatore del regista Gabriele come quelli di Federico Moccia . ( Fulvia Caprara , Stampa, 13 marzo 2007, p. 51, Spettacoli). Derivato dal nome proprio (Gabriele) Muccino con l’aggiunta del suffisso -(i)ano. Definizione Treccani

Altre definizioni con salvatores; regista; mediterraneo; Impegna salvatores ; __ Escondido, film del '92 di G. salvatores spa; L'educazione di un film di salvatores ; Lo schermo del regista ; Il Gabriele regista di Mediterraneo; Stone, famoso regista ; Fu regista e interprete di Ricomincio da tre; Il Gabriele regista di mediterraneo ; Un mare mediterraneo ; Antichi abitatori del mediterraneo ; Grande mollusco mediterraneo ; Cerca nelle Definizioni