La definizione e la soluzione di: La sala da pranzo con tre letti nell antica Roma.

Soluzione 9 lettere : TRICLINIO

Curiosità : La sala da pranzo con tre letti nell antica Roma

cui veniva servito il pranzo nelle case degli antichi romani. Il pavimento del locale aveva un'inclinazione di circa 10° su tre lati della stanza, verso ... Significato triclinio

triclìnio s. m. dal lat. triclinium, gr. t?????????, comp. di t??- Roma , la sala da pranzo, così chiamata dai tre letti (detti anche essi complessivamente triclinio) disposti su tre lati della tavola e sui quali, a tre a tre, si disponevano CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN Definizione Treccani

