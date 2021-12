La definizione e la soluzione di: Si fa ruotare... per scoprire chi bacia chi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BOTTIGLIA

Curiosità : Si fa ruotare... per scoprire chi bacia chi

bottìglia s. f. dallo spagn. botilla «recipiente per vino» che è il lat. tardo bu( ; assol., bersi una b. (o sim.), s’intende di vino. c. L’espressione collo di bottiglia, oltre al senso proprio, è adoperata spesso con il sign. fig. di strozzatura, per indicare CATEGORIA: MILITARIA – ALIMENTAZIONE bottiglia bo't:i?a s. f. dallo sp. botilla 'recipiente per vino', lat. tardo butticula, dim. di buttis 'botte'. - recipiente per liquidi ? bottiglione, fiasca, fiasco. ? Molotov ordigno esplosivo bomba Molotov; fig., collo di bottiglia punto in cui una strada, un passaggio e sim., si restringono restringimento, strettoia, strozzatura Definizione Treccani

