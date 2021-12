La definizione e la soluzione di: Un ruolo del baseball può essere libero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BATTITORE

Curiosità : Un ruolo del baseball puo essere libero

libero, un centrale o uno schiacciatore deve essere in grado di ricoprire entrambi i ruoli. Nel sistema con 13 giocatori a 1 libero, si rinuncia a un ... Significato battitore

battitóre s. m. der. di battere. – 1. (f. -trice) a. Chi batte, in senso generico. b. Chi, nelle partite di caccia, è addetto a scovare la selvaggina battendo i cespugli. c. Nel baseball, ciascuno dei giocatori della squadra all’attacco che successivamente si dispongono nella casa-base pronti a CATEGORIA: MILITARIA – TRASPORTI TERRESTRI battitore bat:i'tore s. m. der. di battere f. -trice, non com. - 1. chi batte colpitore. ? Espressioni: battitore libero ? partite di caccia, è addetto a scovare la selvaggina battendo i cespugli scaccia. ? battitore libero 1. sport. difensore di una squadra di calcio libero da specifici impegni Definizione Treccani

