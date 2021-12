La definizione e la soluzione di: Il Rossellini di Roma città aperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROBERTO

Curiosità : Il Rossellini di Roma citta aperta

Roma città aperta è un film del 1945 diretto da Roberto Rossellini. È una delle opere più celebri e rappresentative del neorealismo cinematografico italiano ... Significato roberto

Neologismi (2008) maroniano s. m. e agg. Sostenitore di Roberto Maroni; di Roberto l’ex-presidente Inps Giampaolo Sassi e anche il neopresidente Inail Marco Fabio Sartori . ( Roberto Giovannini , Stampa, 4 luglio 2008, p. 27, Economia). Derivato dal nome proprio lontano. Finestra di approfondimento Distanza spaziale - Qualcosa o qualcuno può essere lontano nello spazio o nel tempo e anche in senso estens. o fig.: un lontano parente. Alcuni sinon. sono comuni prossimo e vicino: la fine della rivoluzione era data come certa ed imminente F. De Roberto. Per il passato, invece, l’agg. appropriato è recente: don Diego aveva indotto Pepè a Definizione Treccani

