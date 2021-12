La definizione e la soluzione di: Si rompe con il piede ai matrimoni ebraici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BICCHIERE

Curiosità : Si rompe con il piede ai matrimoni ebraici

conoscono molte di queste espressioni in ebraico, in Yiddish o in altre lingue "ebraico-locali" quali ad esempio il giudaico-spagnolo o l'italkian, ecc.. ... Significato bicchiere

bicchière (ant. bicchièro) s. m. der., prob. formato in , a stelo; un b. d’acqua, di vino, di latte, la quantità di liquido contenuto in un bicchiere; un buon b. (di vino o d’altro), abbondante, quasi pieno, o addirittura più di uno: un CATEGORIA: ALIMENTAZIONE – TRASPORTI TERRESTRI bicchiere bi'k:j?re ant. bicchiero s. m. der., prob. formato in Francia, del gr. bîkos 'recipiente di terracotta'. - 1. piccolo recipiente di varie dimensioni, usato per bere ? calice, coppa, flûte. ? Espressioni con uso fig.: alzare il bicchiere o i bicchieri alzare i calici, bere alla salute di, brindare, fare un Definizione Treccani

