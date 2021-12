La definizione e la soluzione di: A Roma si dice manco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NEMMENO

L路CORNELIVS路L路F路P路N路SVLLA路FELIX; Roma, 138 a.C. 鈥 Cuma, 78 a.C.) 猫 stato un militare e dittatore romano. Lucio Cornelio Silla nacque nel 138 a.C. a Roma da un ramo della ... Significato nemmeno

nemm茅no avv. e cong. comp. di n茅 e meno. 鈥 Lo stesso che neanche e neppure, di cui ha i medesimi usi: sono tutti talmente distratti che non sanno n. che sono gi脿 morti (Sergio Fois). nemmeno ne'm:eno cong. grafia unita di n茅 meno. - indica ripetizione e rafforzamento di una precedente negazione: non sono andato n. io fam. manco, ant. n茅, neanche, ant., region. nemmanco, neppure. Definizione Treccani

