La definizione e la soluzione di: Il Roberto regista di Jona che visse nella balena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FAENZA

Curiosità : Il Roberto regista di Jona che visse nella balena

Jona che visse nella balena è un film del 1993 diretto da Roberto Faenza. Il soggetto è tratto dal romanzo autobiografico dello scrittore Jona Oberski ... Significato faenza

faènza s. f. dal nome della città di Faenza, famosa da secoli per la produzione delle maioliche. – Genere di ceramica a pasta colorata, porosa, rivestita con uno smalto bianco, brillante, a base di ossido di piombo e di stagno; è denominazione diffusa anche all’estero (v. anche faïence). Definizione Treccani

