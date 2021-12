La definizione e la soluzione di: Il Roberto calciatore famoso per il codino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BAGGIO

Curiosità : Il Roberto calciatore famoso per il codino

nazionale italiana nel 1994. Soprannominato Raffaello per l'eleganza dello stile di gioco e Divin Codino per la caratteristica acconciatura, è ritenuto uno dei ... Significato baggio

Neologismi (2008) baggista s. m. e f. e agg. Chi o che fa il tifo per il calciatore c’è anche chi - previlegio raro - ha commentato il match con il «grande escluso». Cioè Roberto Baggio, che si trova in Argentina, a caccia. Ma si è sentito al telefono, subito dopo Definizione Treccani

Altre definizioni con roberto; calciatore; famoso; codino; Un film di roberto Benigni; Vi si è convertito roberto Baggio; Così era detto il normanno roberto d'Altavilla; Il nome d'arte del disegnatore roberto Raviola; La nazionalità del calciatore Zlatan Ibrahimovic; Il calciatore con la fascia al braccio; calciatore d attacco; calciatore della difesa; Un famoso Real del calcio; Il lago vicino a Napoli famoso per le ostriche; Il più famoso Gino del ciclismo; E famoso quello di Suez; La maschera fiorentina con il codino ; Cerca nelle Definizioni