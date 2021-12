La definizione e la soluzione di: Rivoltella... per gli inglesi ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : REVOLVER

Curiosità : Rivoltella... per gli inglesi ing

successivo, all'interno delle catacombe di San Callisto, con un colpo di rivoltella alla tempia: accanto al suo corpo venne infatti rinvenuta una lettera ... Significato revolver

revòlver s. m. adattam. alla pronuncia ital. della voce ingl. revolver ‹rivòlvë›, propr. dell’albero, per mezzo di un disco calettato obliquamente sullo stesso albero. Una disposizione simile dei cilindri ha la pompa a revolver. c. Tornio a r.: v. tornio, n. 1 d. CATEGORIA: MILITARIA revolver ri'v?lv?, it. re'v?lver s. ingl. propr. der. di to revolve 'ruotare, girare'; l'inventore S. Colt, 1835, si riferiva al tamburo girevole, usato in ital. al masch. - arm. arma da fuoco a rotazione o a tamburo colt, pistola, rivoltella. Definizione Treccani

