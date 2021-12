La definizione e la soluzione di: Rivista francese colpita dai terroristi: __ Hebdo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHARLIE

Curiosità : Rivista francese colpita dai terroristi: __ Hebdo

Charlie Hebdo è un periodico settimanale satirico francese. L'azione di critica è rivolta in primis alla difesa delle libertà individuali, civili e collettive ... Significato charlie

Neologismi toffoletta s. f. Piccolo cilindro di zucchero profumato, morbido e gommoso. ? A Lydia, Chadwick ha raccontato perché non era contento: gli piacciono (Lucy che non riesce a conquistare il biondo Schroeder oppure l’inconfessata sbandata di Charlie per la bella ragazzina dai capelli rossi) e tantissimi altri. (Repubblica.it, 16 striscia 'stri?a s. f. prob. voce onomatopeica pl. -sce. - 1. pezzo di materiale vario di forma sottile e allungata: una s. di carta banda, fascia, lista, spec. satirico o umoristico, con disegni disposti su una sola linea: le s. di Charlie Brown comic, strip. ? fumetto, vignetta. 4. bot. patologia vegetale dovuta a infezione virale Definizione Treccani

